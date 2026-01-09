Rai su RaiPlay Sound il nuovo poscast Cara Agatha Christie

A partire dal 12 gennaio, RaiPlay Sound presenta “Cara Agatha Christie”, un nuovo podcast originale scritto e narrato da Vanessa Roghi. L’episodio rende omaggio alla celebre scrittrice, in occasione del cinquantennale della sua scomparsa. Un’occasione per approfondire la figura e l’eredità di una delle autrici più influenti del genere giallo, attraverso un racconto dedicato e rispettoso.

Roma, 9 gen. (askanews) – Sarà disponibile su RaiPlay Sound, dal 12 gennaio "Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo", nuovo podcast original, scritto e narrato da Vanessa Roghi, che rende omaggio a una delle scrittrici più amate e influenti del Novecento, a cinquant'anni dalla sua scomparsa: il 12 gennaio ricorre, infatti, mezzo secolo dalla morte di Agatha Christie, la regina indiscussa del romanzo giallo. Un anniversario che diventa l'occasione per rileggere e attraversare la sua opera con uno sguardo narrativo e critico, intrecciando letteratura, storia culturale e indagine biografica.

