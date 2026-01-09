Raffaello Rossi è il nuovo direttore di Confagricoltura

Da ilpiacenza.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaello Rossi, 54 anni, laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Piacenza, è stato nominato nuovo direttore di Confagricoltura Piacenza. Con una solida esperienza nel settore, Rossi assume questa carica per supportare le imprese agricole locali e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per la crescita e la rappresentanza delle aziende agricole della provincia.

Raffaello Rossi, 54 anni, laureato in economia commercio all’Università Cattolica di Piacenza, è il nuovo direttore di Confagricoltura Piacenza. Subentra a Marco Casagrande, ora in pensione.Il neo direttore, in carica dal 1° gennaio, è stato presentato dal presidente Umberto Gorra (presenti i due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Confagricoltura Piacenza saluta il direttore Marco Casagrande

Leggi anche: Il direttore regionale di Confagricoltura: "Bisogna rilanciare la filiera del grano duro"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.