Raffaello Rossi è il nuovo direttore di Confagricoltura
Raffaello Rossi, 54 anni, laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Piacenza, è stato nominato nuovo direttore di Confagricoltura Piacenza. Con una solida esperienza nel settore, Rossi assume questa carica per supportare le imprese agricole locali e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per la crescita e la rappresentanza delle aziende agricole della provincia.
Raffaello Rossi, 54 anni, laureato in economia commercio all'Università Cattolica di Piacenza, è il nuovo direttore di Confagricoltura Piacenza. Subentra a Marco Casagrande, ora in pensione.Il neo direttore, in carica dal 1° gennaio, è stato presentato dal presidente Umberto Gorra
Confagricoltura Piacenza dal primo gennaio ha un nuovo direttore: è Raffaello Rossi e domani incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. #noisiamoconfagricoltura #direttore #2026 @rossi_raffaello - facebook.com facebook
