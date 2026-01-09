Raffaello Rossi è il nuovo direttore di Confagricoltura

Raffaello Rossi, 54 anni, laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Piacenza, è stato nominato nuovo direttore di Confagricoltura Piacenza. Con una solida esperienza nel settore, Rossi assume questa carica per supportare le imprese agricole locali e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per la crescita e la rappresentanza delle aziende agricole della provincia.

