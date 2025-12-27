Confagricoltura Piacenza saluta il direttore Marco Casagrande
Con la fine dell’anno si chiude una fase significativa della storia recente di Confagricoltura Piacenza. Marco Casagrande, direttore dell’associazione dal 1 febbraio 2018, conclude il proprio mandato andando in pensione dopo quasi otto anni alla guida di una struttura che rappresenta circa 2.000. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
