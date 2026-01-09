Quindi Stasi ha detto la verità Garlasco cosa è spuntato dalle indagini

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, rimane uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Recenti indagini hanno portato a nuove evidenze che sembrano confermare le dichiarazioni di Stasi, suscitando nuovo interesse e riflessioni sulla vicenda. In questo approfondimento, analizzeremo gli sviluppi e le implicazioni di questa scoperta, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

“Questo vuol dire che Stasi ha detto la verità”. Con questa affermazione, pronunciata da Federica Panicucci nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque, si è tornati a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta al civico 8 di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia. La trasmissione condotta da Panicucci e Francesco Vecchi ha rilanciato un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe aprire scenari inaspettati nelle indagini. Secondo quanto riferito in diretta dalla conduttrice, sarebbe emersa una presunta nuova impronta di scarpa che non sarebbe mai stata attenzionata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: "Stasi ha detto la verità" Leggi anche: Garlasco, la rivelazione di Giletti su Sempio e Stasi: cosa ha detto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco spunta una nuova impronta | Stasi ha detto la verità. Garlasco, spunta una nuova impronta: "Stasi ha detto la verità" - Una presunta nuova impronta di scarpa potrebbe aprire scenari inaspettati nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto ... iltempo.it

Alberto Stasi in aula, la protesta degli avvocati dei Poggi e di Venditti (ma non di Sempio): «Non può». Ma la gip non lo allontana: «È un suo diritto» - L'arrivo di Alberto Stasi in aula per l'incidente probatorio dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi ha colto tutti di sorpresa e scatenato qualche polemica. leggo.it

Alberto Stasi in aula, la protesta degli avvocati dei Poggi e di Venditti (ma non di Sempio): «Non può». Ma la gip non lo allontana: «È un suo diritto» - Domenico Aiello, difensore di Venditti, ha detto: «Oggi si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione, sarei curioso di capire se sia ... corriereadriatico.it

DELITTO DI GARLASCO - ULTIME NOTIZIE - IN DIRETTA ALBERTO STASI IN TRIBUNALE A PAVIA

“Noi invitiamo sempre tutti, anche l’avvocato di Stasi... come si chiama Ah, De Rensis. Ma lui non viene e noi rispettiamo la scelta. Ma poi ci viene detto che siamo parziali, che non c'è contraddittorio ma se non vengono...” Gianluigi Nuzzi per un attimo non ric - facebook.com facebook

