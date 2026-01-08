Garlasco spunta una nuova impronta | Stasi ha detto la verità

A Garlasco, emerge una nuova impronta di scarpa collegata all’omicidio di Chiara Poggi del 2007. La scoperta potrebbe influenzare le indagini e aprire nuovi scenari. Stasi ha affermato di aver detto la verità, suscitando interesse tra gli inquirenti. La presenza di questa impronta rappresenta un elemento su cui si concentra l’attenzione, nel tentativo di chiarire i dubbi ancora aperti sul caso.

Una presunta nuova impronta di scarpa potrebbe aprire scenari inaspettati nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 nella villetta al civico 8 di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia. L'indiscrezione è emersa durante l'ultima puntata di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. “Stasi ha detto la verità” Stando a quanto riferito dalla conduttrice, l'ipotetica nuova traccia non sarebbe mai stata attenzionata dagli inquirenti. Nella fattispecie, si tratta di un'impronta a triangolo rinvenuta sulla scena del crimine e che, in ipotesi, sembrerebbe compatibile con la suola delle scarpe consegnate da Alberto Stasi agli investigatori dell'epoca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

