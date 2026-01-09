Quella voce spezzata in diretta al tg | la distanza che non toglie il rispetto e il giornalismo che deve rimanere umano

Durante una diretta televisiva, la voce di Guy Chiappaventi si è spezzata, lasciando emergere l’aspetto umano di un professionista del giornalismo. In un momento di difficoltà, questa breve interruzione ha ricordato che, al di là delle cronache, il giornalismo resta un mestiere fatto di persone, spesso soggette a critiche. Un episodio che evidenzia l’importanza di mantenere rispetto e umanità nel racconto delle notizie.

«Scusate, ora riprendo». La voce spezzata di Guy Chiappaventi, giornalista di lungo corso e cronista del tg di La7, ha portato in diretta tv per pochi ma incancellabili secondi il volto “umano” di una categoria, quella del giornalismo professionale, che anche in questi giorni è finita sul “banco degli imputati” della gogna social - assieme a molti altri, soprattutto innocenti - per avere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

