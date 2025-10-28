Si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna senza che scatti un allarme Ecco perché quella misura anti-violenza spesso non tutela la vittima – Il video

A cosa serve il braccialetto elettronico se troppo spesso non funziona come dovrebbe? L’ultimo caso arriva da Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Reis Pedroso Douglas ha ucciso con un «numero imprecisato, ma comunque smisurato» di coltellate la compagna Jessica Stapazzollo Custodio de Lima. Entrambi brasiliani: lei aveva 33 anni, lui 41. Pedroso era già noto alle forze dell’ordine per diversi episodi di maltrattamenti domestici e per aver violentato la sorella della compagna. Dopo l’ennesima aggressione, la procura aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento: doveva restare ad almeno 500 metri di distanza dalla donna e dai luoghi da lei frequentati. 🔗 Leggi su Open.online

