Quella coincidenza | tutti gli schedati colpiti da Report con Bellavia ospite

Da ilgiornale.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è notata una coincidenza tra le persone coinvolte nel report e l'ospite Bellavia. Tuttavia, secondo Sigfrido Ranucci, non vi sarebbe alcun collegamento tra l'archivio segreto del commercialista Bellavia e la trasmissione Report. Questa coincidenza ha suscitato curiosità e dubbi, ma al momento non ci sono elementi che collegano direttamente le due situazioni.

Ma cosa c'entrerà mai l'archivio segreto del commercialista Bellavia con Report? A sentire Sigfrido Ranucci, nulla. «Non si capisce cosa c'entri Report e il sottoscritto, ma tutto fa brodo per distrarre dalle nostre inchieste» scrive sui social il conduttore a proposito dell'indagine della Procura di Milano da cui - come scoperto dal Giornale - è emersa la gigantesca banca dati raccolta da Bellavia, consulente del programma. Milioni di file su politici, imprenditori, banchieri, professionisti, con informazioni riservate e ultrasensibili. Il commercialista è un consulente fisso del programma di Rai3, quando si parla di soldi e bilanci, viene puntualmente intervistato dagli inviati di Report, loro con la telecamerina, lui con il gilet di lana dietro la scrivania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quella coincidenza tutti gli schedati colpiti da report con bellavia ospite

© Ilgiornale.it - Quella coincidenza: tutti gli schedati colpiti da "Report" con Bellavia ospite

Leggi anche: “Quella assurda coincidenza…”. Giorgio Faletti, il ricordo della moglie in tv. Confessione da brividi

Leggi anche: Rai: Fi, interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quella coincidenza: tutti gli schedati colpiti da Report con Bellavia ospite.

coincidenza tutti schedati colpitiQuella coincidenza: tutti gli schedati colpiti da "Report" con Bellavia ospite - «Non si capisce cosa c'entri Report e il sottoscritto, ma tutto fa brodo per distrar ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.