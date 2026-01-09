Quella coincidenza | tutti gli schedati colpiti da Report con Bellavia ospite

Recentemente si è notata una coincidenza tra le persone coinvolte nel report e l'ospite Bellavia. Tuttavia, secondo Sigfrido Ranucci, non vi sarebbe alcun collegamento tra l'archivio segreto del commercialista Bellavia e la trasmissione Report. Questa coincidenza ha suscitato curiosità e dubbi, ma al momento non ci sono elementi che collegano direttamente le due situazioni.

Ma cosa c'entrerà mai l'archivio segreto del commercialista Bellavia con Report? A sentire Sigfrido Ranucci, nulla. «Non si capisce cosa c'entri Report e il sottoscritto, ma tutto fa brodo per distrarre dalle nostre inchieste» scrive sui social il conduttore a proposito dell'indagine della Procura di Milano da cui - come scoperto dal Giornale - è emersa la gigantesca banca dati raccolta da Bellavia, consulente del programma. Milioni di file su politici, imprenditori, banchieri, professionisti, con informazioni riservate e ultrasensibili. Il commercialista è un consulente fisso del programma di Rai3, quando si parla di soldi e bilanci, viene puntualmente intervistato dagli inviati di Report, loro con la telecamerina, lui con il gilet di lana dietro la scrivania.

