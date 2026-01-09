Quattro rapine in un' ora | 17enne arrestato a Salerno

Nella prima mattinata di oggi a Salerno, un giovane di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia per aver compiuto quattro rapine in poco più di un'ora. Gli episodi si sono verificati tra le 5:00 e le 6:15, nel centro della città. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto dell’autore, considerato responsabile dei colpi messi a segno in quel breve intervallo di tempo.

Quattro rapine compiute in rapida successione tra le 5:00 e le 6:15 di questa mattina. La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Salerno un 17enne egiziano residente a Potenza, ritenuto responsabile di una serie di colpi messi a segno all'alba nel capoluogo. Il giovane, già noto alle forze.

