Quattro rapine in un’ora nel centro di Salerno: questa è la ricostruzione dell’operazione condotta dalla polizia, che ha portato all’arresto del presunto autore. Durante una conferenza stampa presso la Procura del tribunale per i minori, le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, pronti a segnalare tempestivamente agli agenti gli episodi sospetti. L’intervento rapido ha permesso di risolvere rapidamente una serie di eventi che avevano generato preoccupazione nella comunità

Tempo di lettura: < 1 minuto “Un lavoro di squadra che ha visto soprattutto la collaborazione dei cittadini che hanno prontamente segnalato al numero unico di emergenza 112“, è stato questo l’aspetto che nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alle 13 presso la procura del tribunale per i minori, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio in compagnia del dottore Angelo Frattini ha voluto evidenziare per l’operazione che ha portato all’ arresto del presunto autore di quattro rapine in un’ora tutte nel centro di Salerno, prima a danno di automobilisti e poi a danno di passanti. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un minorenne, cittadino extracomunitario egiziano, scappato molto probabilmente da un centro di accoglienza di Potenza e che si è reso protagonista oggi dei quattro episodi a danno di altrettante persone tra piazza della Concordia e il Lungomare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quattro rapine in un’ora a Salerno: i dettagli illustrati in conferenza stampa in Procura

