Quattro rapine in pochi minuti e poi aggredisce la polizia minorenne arrestato a Salerno

A Salerno, un minorenne è stato arrestato dopo aver commesso quattro rapine in rapida successione, minacciando le vittime con un coltello. Dopo l'identificazione, l'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo arresto, seguito da un'azione di polizia durante la quale ha aggredito gli agenti. L'episodio evidenzia l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

