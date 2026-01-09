Putin ha già annunciato la caduta di Pokrovsk ma gli ucraini resistono I soldati ci raccontano come

Nel settembre 2025, la situazione nel settore di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, si è aggravata rapidamente per le forze ucraine, nonostante l’annuncio di Putin sulla caduta della città. I soldati sul campo continuano a resistere e a raccontare le difficoltà e le dinamiche di un fronte in evoluzione, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di questa fase del conflitto.

Aggiornamento dal fronte ucraino: POKROVSK e SIVERSK

