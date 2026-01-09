Putin ha già annunciato la caduta di Pokrovsk ma gli ucraini resistono I soldati ci raccontano come
Nel settembre 2025, la situazione nel settore di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, si è aggravata rapidamente per le forze ucraine, nonostante l’annuncio di Putin sulla caduta della città. I soldati sul campo continuano a resistere e a raccontare le difficoltà e le dinamiche di un fronte in evoluzione, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di questa fase del conflitto.
Kyiv. Nell’autunno del 2025, la situazione nel settore di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, è peggiorata rapidamente per le Forze ucrai. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Mosca avanza in Ucraina, le truppe di Putin penetrano a Pokrovsk grazie alla nebbia | Kiev replica: "La città non è caduta, non ci siamo arresi"
Leggi anche: Kiev: controffensiva per liberare Pokrovsk. Mosca nega: "I soldati ucraini si arrendono"
Putin ha già annunciato la caduta di Pokrovsk, ma gli ucraini resistono. I soldati ci raccontano come - Gruppi di sabotaggio e ricognizione, altri di fanteria, e anche droni pesanti che consegnano cibo, acqua e munizioni. ilfoglio.it
Erdogan ha annunciato che parlerà con Putin lunedì - "Domani avrò una telefonata con il signor Putin", ha dichiarato in una conferenza stampa al G20 in ... ansa.it
Aggiornamento dal fronte ucraino: POKROVSK e SIVERSK
The Epoch Times Italia. . La Russia ha dichiarato di aver decifrato dati da un drone ucraino abbattuto, sostenendo che il suo obiettivo fosse la residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod, e ha annunciato di voler condividere le prove con - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.