Kiev | controffensiva per liberare Pokrovsk Mosca nega | I soldati ucraini si arrendono
Assalto finale dell'esercito russo per la conquista della roccaforte del Donetsk: "Uccisi 11 militari ucraini". Zelesky: "I nostri uomini non sono circondati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Kiev: 'lanciata la controffensiva per rompere assedio di Pokrovsk' - Forze speciali ucraine con la direzione centrale d'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev (Gur) hanno avviato una complessa operazione anfibia di infiltrazione a Pokrovsk, per compiere un ... Lo riporta ansa.it
Pokrovsk, la controffensiva ucraina sorprende i russi: l'operazione speciale, cosa è successo - A Pokrovsk si combatte una delle battaglie più dure di questi tre anni di guerra in Ucraina. Come scrive msn.com
Mosca attacca un commando ucraino a Pokrovsk, 11 morti. Kiev: "Colpito importante oleodotto russo" - Kiev: l'oleodotto colpito è un duro colpo per la Russia Le forze ucraine hanno colpito un importante oleodotto nella regione di Mosca che rifornisce l'esercito russo. Si legge su msn.com