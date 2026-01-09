puramente fernando detto geggello il documentario ad anghiari

Il 11 gennaio alle ore 17.30, al Teatro di Anghiari, sarà proiettato

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Al Teatro di Anghiari domenica 11 gennaio alle ore 17.30 ci sarà la proiezione di Puramente Fernando detto Geggello documentario di 42STEMS (15') per la regia di Gabriele Bianchini e la performance live di Oora. Puramente – Fernando detto Geggello è il ritratto intimo di un uomo che ha scelto di vivere fuori dal tempo e dalle regole della società contemporanea. Geggello, pescatore e spirito libero, attraversa le sue giornate seguendo il ritmo del mare, della terra e delle abitudini che lo definiscono. A raccontare questa vita è Mattia Morelli un giovane fotografo determinato a preservarne la memoria prima che svanisca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

TRAILER PURAMENTE GEGGELLO

