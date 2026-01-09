Proteste Iran Khamenei se ne lava le mani | Colpa di Trump cadrà come ogni tiranno
L’ayatollah Khamenei attribuisce le proteste in Iran a Donald Trump, affermando che il leader statunitense è un “arrogante” destinato a essere rovesciato, come molti tiranni prima di lui. In un commento pubblico, Khamenei si distacca dalle responsabilità interne, sostenendo che le tensioni siano state alimentate dall’esterno. Questa posizione riflette la narrativa ufficiale iraniana, che vede nelle agitazioni un tentativo di ingerenza straniera.
“Un arrogante che verrà rovesciato“. L’ayatollah Ali Khamenei non le manda a dire quando si parla del presidente Usa Donald Trump. La Guida Suprema dell’Iran spara a zero sull’inquilino della Casa Bianca nel discorso alla nazione che anch’essa in verità rischia il rovesciamento con le inesauribili proteste di piazza di un popolo ridotto alla fame. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
