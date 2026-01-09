proposta di legge per riconoscere la palestina

È stata presentata in commissione Affari istituzionali della Regione una proposta di legge che mira al riconoscimento dello Stato di Palestina. La proposta, sostenuta da un fronte politico composto da Pd, Avs e Movimento 5 Stelle, riflette diverse sensibilità geopolitiche e si inserisce nel dibattito istituzionale sulla questione. La discussione si svolge sotto la presidenza di Vittorio Salotti, rappresentante di Casa Riformista.

Una proposta di legge figlia del campo a trazione Pd allargato ad Avs e Movimento 5 Stella - e delle rispettive sensibilità sul fronte geopolitico - quella presentata ieri in commissione Affari istituzionali in Regione (presieduta dal centrista in quota Casa Riformista Vittorio Salotti) volta al riconoscimento dello Stato di Palestina. Un atto dalla doppia valenza, sostanziale e formale, promesso in campagna elettorale dal governatore Eugenio Giani (nella foto), con l’obiettivo di "spronare" il Parlamento e il governo Meloni a fare lo stesso. "E’ un primo passo, importante e concreto – il commento del governatore – Il percorso proseguirà con il confronto e il voto del consiglio regionale e potrà poi aprire la strada all’avvio dell’iter parlamentare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

