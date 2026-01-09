Proiettili verso la Procura Generale di Napoli Libera | Sparare non fa rima con scherzare

Nella città di Napoli, sono stati trovati proiettili rivolti verso la Procura Generale, un episodio che evidenzia una situazione di tensione. Pur senza conoscere i dettagli o le motivazioni, è importante sottolineare che si tratta di un gesto grave, che non può essere sottovalutato. Libera commenta: “Sparare non fa rima con scherzare”, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire sicurezza e rispetto delle istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Proiettili verso la Procura Generale di Napoli. Non conosciamo la natura dei proiettili, ma abbiamo la certezza che siano stati sparati. È sufficiente questo per condannare fortemente quanto accaduto. Nel palazzo della Procura Generale di Napoli lavorano servitori dello Stato. Magistrati, personale amministravo, Forze dell'Ordine. Al Procuratore Generale dott. Aldo Policastro (già Procuratore della Repubblica a Benevento) ed a tutti i suoi collaboratori, giunga la nostra vicinanza ed il consolidato affetto. Purtroppo sono molteplici gli attacchi che la magistratura subisce e non solo di natura delinquenziale.

Spari contro la Procura Generale di Napoli: proiettile infrange la vetrata al 12° piano - Napoli – Un foro netto in una vetrata ad alta quota, un’ogiva rinvenuta sul pavimento e il dubbio, inquietante, sulla reale natura del gesto. cronachedellacampania.it

Spari contro il Tribunale a Napoli, proiettile contro gli uffici della Procura Generale - Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso lo scorso 2 gennaio contro gli uffici che, al centro direzionale di Napoli, ospitano gli ... internapoli.it

