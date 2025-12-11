Napoli si torna a sparare in centro | 4 proiettili nell?androne di un palazzo

Ilmattino.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si torna a segnalare episodi di violenza nel centro città. Questa notte, i carabinieri sono intervenuti in vico Limongiello a causa di spari esplosi nell'androne di un palazzo, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza in quella zona.

Si torna a sparare nel cuore di Napoli. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della PMZ Centro sono intervenuti in vico Limongiello per l?esplosione di colpi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli si torna a sparare in centro 4 proiettili nellandrone di un palazzo

© Ilmattino.it - Napoli, si torna a sparare in centro: 4 proiettili nell?androne di un palazzo

napoli torna sparare centroNapoli, si torna a sparare: 4 proiettili nell’androne di un palazzo - Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della PMZ Centro sono intervenuti in vico Limongiello per l’esplosione di ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, far West ai Quartieri Spagnoli: dopo gli arresti la camorra torna a sparare - A pochi giorni di distanza dall’esecuzione dei quattro arresti con cui la Procura antimafia e i carabinieri hanno decapitato il ... ilmattino.it scrive