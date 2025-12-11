Napoli si torna a sparare in centro | 4 proiettili nell?androne di un palazzo
A Napoli si torna a segnalare episodi di violenza nel centro città. Questa notte, i carabinieri sono intervenuti in vico Limongiello a causa di spari esplosi nell'androne di un palazzo, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza in quella zona.
Si torna a sparare nel cuore di Napoli. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della PMZ Centro sono intervenuti in vico Limongiello per l?esplosione di colpi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
