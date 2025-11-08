Tua smentisce gli allarmi dei sindacati | Nessun taglio alle corse solo riorganizzazione su alcune linee a domanda debole

Ilpescara.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun taglio ai servizi, ma più efficienza e coordinamento per una mobilità davvero pubblica”.Con queste parole Tua smentisce quanto denunciato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa-Cisal che si sono detti preoccupati parlando di un incremento di subaffidamenti ai privati dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

