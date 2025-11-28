Al via dal primo dicembre i lavori notturni per la messa in sicurezza del ponte di Iscalonga

Tempo di lettura: 2 minuti A partire dalla notte del 1° dicembre 2025 prenderanno il via i lavori – previsti esclusivamente in orario notturno – per la messa in sicurezza del ponte sulla Strada provinciale n. 36, in località Iscalonga, nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte, struttura che sovrappassa la linea ferroviaria Napoli–Bari. Per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà interdetto anche il transito pedonale, unico finora autorizzato dallo scorso maggio. Tale limitazione resterà in vigore fino al completamento delle opere. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a seguito di una riunione con il Dirigente del Settore Infrastrutture, ing.

