Al via dal primo dicembre i lavori notturni per la messa in sicurezza del ponte di Iscalonga
Tempo di lettura: 2 minuti A partire dalla notte del 1° dicembre 2025 prenderanno il via i lavori – previsti esclusivamente in orario notturno – per la messa in sicurezza del ponte sulla Strada provinciale n. 36, in località Iscalonga, nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte, struttura che sovrappassa la linea ferroviaria Napoli–Bari. Per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà interdetto anche il transito pedonale, unico finora autorizzato dallo scorso maggio. Tale limitazione resterà in vigore fino al completamento delle opere. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a seguito di una riunione con il Dirigente del Settore Infrastrutture, ing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima uscita in pubblico per il neoeletto presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani: lunedì primo dicembre dialogherà con il direttore responsabile dei quotidiani Nem, Paolo Possamai, al teatro Verdi di Padova. Appuntamento alle ore 17.30. L’incontro - facebook.com Vai su Facebook
Il primo dicembre è la giornata mondiale contro I'aids. La provincia di Bolzano punta ancora sulla prevenzione con test per l'Hiv gratuiti. #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X
Via Orsoleto chiusa per lavori Hera: deviazioni fino al 4 dicembre - A partire dalle ore 7 di lunedì 1° dicembre fino a giovedì 4 dicembre via Orsoleto verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un ... Lo riporta chiamamicitta.it
Via all’ultimo lotto per la riqualificazione del Cavo Cerca - Il progetto prevede la riapertura parziale del canale con percorsi pedonali e ciclabili e la valorizzazione delle aree verdi circostanti. Da laprovinciacr.it
Modifiche alla viabilità in via del Cassarello per lavori - Da lunedì primo dicembre, proseguiranno i lavori di realizzazione del tratto di fognatura bianca tra via del Cassarello e la Colonia Marina ... Segnala grossetonotizie.com