Polizia locale 4.0 fondi regionali | anche Frosinone tra i Comuni finanziati

La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria del bando “Polizia locale 4.0”, riconoscendo finanziamenti a diversi Comuni, tra cui Frosinone. Questo stanziamento mira a migliorare la sicurezza urbana attraverso l’innovazione e l’aggiornamento delle forze di polizia locale. I fondi regionali rappresentano un’opportunità importante per potenziare i servizi di sicurezza e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini della provincia.

Buone notizie per la sicurezza urbana in provincia di Frosinone. La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria del bando "Polizia locale 4.0", destinato al noleggio a lungo termine, senza conducente, di autoveicoli, motoveicoli e motocicli per le polizie locali.

Vico, Trevi e Frosinone riceveranno fondi per potenziare mezzi della Polizia locale - Frosinone – È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio la graduatoria dei Comuni che avranno accesso ai ... ilpuntoamezzogiorno.it

