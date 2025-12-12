Finanziati 27 comuni per restituire piazze e strade ai minorenni | tra i destinari anche Nocera

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha stanziato 810 mila euro a 27 comuni, tra cui Nocera, per progetti mirati a restituire spazi pubblici a bambini e adolescenti. L’obiettivo è riqualificare piazze e strade, creando ambienti più sicuri e adatti alle esigenze dei più giovani.

Assegnati 810 mila euro dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a 27 comuni per realizzare progetti destinati a restituire l'uso di vie e piazze cittadine a bambini e ragazzi. L'iniziativa, lanciata lo scorso settembre, battezzata Strade in gioco, si ispira al modello delle play.

