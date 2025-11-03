"Una celebrazione particolare per ricordare la sessantesima edizione del “Crastatone” con un’arrivederci alla festa Ognissanti del 2026". E’ il messaggio finale dei tre giorni di sagra della castagna che l’ amministrazione comunale di Piancastagnaio attraverso le parole del sindaco Franco Capocchi, ha voluto inviare alla comunità, alle migliaia di persone che hanno invaso il centro storico, a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione più antica e popolare dell’Amiata. Al di là dei numeri e delle presenze, anche quest’anno la festa del Crastatone è riuscita ad aggregare tantissime persone con i suoi spazi culturali, gastronomici, ricreativi e di svago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crastatone, un successo. Tanti turisti sull’Amiata per gustare la castagna