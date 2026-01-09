Pista del ghiaccio e mercatino in Piazza XX Settembre | gli orari di gennaio

A Bologna, in Piazza XX Settembre, la pista di ghiaccio e il Mercatino di Natale continuano ad animare la città fino al 25 gennaio. Organizzati da Confcommercio Ascom Bologna e Fiva Bologna, questi eventi offrono un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia anche dopo l’Epifania. Di seguito gli orari aggiornati per il mese di gennaio, per permettere a cittadini e visitatori di godere di questa tradizione.

La magia del Natale a Bologna non si spegne con l'Epifania. In Piazza XX Settembre, all'interno del Mercatino di Natale, organizzato da Confcommercio Ascom Bologna e Fiva Bologna, l'apertura della pista di ghiaccio si prolunga fino al 25 gennaio, regalando a cittadini e visitatori più tempo per.

