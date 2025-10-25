Villaggio in Villa Fabbricotti pista sul ghiaccio in piazza XX Settembre e mercatino in via Ricasoli | così Livorno si prepara al Natale

Mancano due mesi esatti a Natale e Livorno si sta preparando a vestirsi di luci e colori per accogliere le festività con un programma ricco di eventi pensati per tutta la città. Al centro, come sempre, ci sarà il Villaggio di Natale in Villa Fabbricotti organizzato dalla Pro Loco con artigiani. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

Zona Villaggio Miano – Via Monte Peloritani | Siracusa Villa indipendente con veranda e terrazzo sovrastante - Superficie interna: 168 mq catastali - Spazi esterni: terreno di pertinenza di circa 565 mq totali (compreso il fabbricato) - Prezzo richiesto: € 249.000, - facebook.com Vai su Facebook

Natale, gli eventi a Livorno. Villaggi, pista del ghiaccio, presepi sommersi e cultura - Gli elfi a Villa Fabbricotti raccolgono le letterine, stand in piazza della Repubblica. lanazione.it scrive

Il Villaggio di Natale vi aspetta. Villa Fabbricotti, tutte le sorprese - Ormai è uno dei momenti più attesi soprattutto dai più piccoli, il Villaggio di Natale allestito nel cuore del parco di Villa Fabbricotti. Scrive lanazione.it

Aperta la pista di ghiaccio. Al Pincio si è animato il villaggio di Babbo Natale. Oggi si accendono gli alberi - FANO Ieri con l’apertura del villaggio del Pincio e della casa di Babbo Natale, con l’avvio dell’attività della pista di pattinaggio sul ghiaccio, hanno avuto inizio ufficialmente le iniziative ... Riporta corriereadriatico.it