Molestata sull’autobus a Milano scende terrorizzata | individuato e fermato il responsabile

Era stata molestata sull'autobus, dal quale era scesa di corsa terrorizzata. Dopo giorni il malvivente è stato individuato. La polizia locale di Milano ha sottoposto a fermo indiziato di delitto un uomo senza fissa dimora di 48 anni, originario del Marocco. Le molestie sul busTutto è accaduto nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

