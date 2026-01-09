Pietro Melato prende in mano la Npsg. Il giovane palleggiatore pronto alla sfida.

Pietro Melato si prepara a debuttare con la Npsg Elettrosistemi, in risposta all’emergenza nel ruolo di palleggiatore. Il giovane atleta, scelto dal general manager Beppe Tartaglia, si inserisce in una fase cruciale per la squadra, con l’obiettivo di garantire stabilità e qualità alla regia. Un passaggio importante per la Npsg, che punta a consolidare il proprio ruolo nel campionato.

L'emergenza palleggiatori ha costretto il general manager Beppe Tartaglia a correre subito ai ripari per dare alla Npsg Elettrosistemi il regista che merita. Alla corte di coach Parisi è quindi arrivato il giovane, ma estremamente promettente Pietro Melato. A soli 21 anni sarà lui a prendere in mano il gioco dei biancazzurri nella speranza di poter aiutare ad invertire la rotta. Cosa ti ha spinto a venire proprio in Riva al Golfo? "A Campobasso ero stato chiamato per giocare titolare in A3, ma c'è stato un epilogo negativo visto che la società ha deciso di puntare a campionato in corso su Zanni.

