Piermartiri sferza il Pd | Si chiude un percorso I problemi sono profondi Manca la voglia di risolverli

Dopo le recenti elezioni regionali, si parla di un necessario riassestamento per il Partito Democratico. Piermartiri evidenzia come il percorso si sia ormai concluso, sottolineando la profondità dei problemi interni e la mancanza di volontà di affrontarli. La situazione richiede una riflessione seria e un impegno concreto per superare le difficoltà e rilanciare il ruolo del partito.

Che ci dovesse essere un riassestamento dopo le elezioni regionali per il Partito Democratico, a tutti i livelli, lo si sapeva. Facile immaginare anche che si arrivasse ad una resa dei conti, con tutti i malumori pronti ad esplodere e nuove prospettive da costruire. Si attendeva la convocazione anticipata del congresso regionale, con la scadenza della segreteria nel 2027 ma con tanti problemi da risolvere, ma da Ancona tutto tace. La segretaria regionale Chantal Bomprezzi, messa in discussione da una parte del partito, ha in realtà consolidato il suo ruolo e ha tirato dritto, l'impressione è che la resa dei conti sia solo all'inizio.

