Competitività Foti | L' Ue non deve descrivere i suoi problemi ma risolverli
Il Ministro per gli Affari europei, Foti, sottolinea l'importanza di affrontare le sfide dell'Europa con azioni concrete anziché limitarsi a descriverle. Durante gli Ecr Study Days a Roma, ha evidenziato la necessità di priorizzare soluzioni per migliorare la competitività dell'Unione Europea. Continua a leggere per approfondimenti.
Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei in un’intervista margine degli Ecr Study Days a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info
Foti, 'Ue tolga dazi della burocrazia e intervenga sull'euro' - "L'Europa potrebbe togliere i dazi che derivano da tutta questa burocrazia inutile e che va disboscata e poi intervenire sulla quotazione euro- Si legge su ansa.it
Foti: «Accordo Mercosur entro un anno. Ue, l’asse franco-tedesco spazzato via» - L’orgoglio per le pagelle dell’Europa sui conti pubblici: «L’Italia è il Paese che ne è uscito meglio». Segnala ilmessaggero.it
L’obiettivo è promuovere crescita verde, competitività e resilienza in tutta Europa. La presentazione del nuovo quadro strategico si è tenuta a Bruxelles in una “casa bioeconomica” arredata con i prodotti di cinque aziende italiane leader nel settore, selezionat Vai su Facebook
