Competitività Foti | L' Ue non deve descrivere i suoi problemi ma risolverli

Il Ministro per gli Affari europei, Foti, sottolinea l'importanza di affrontare le sfide dell'Europa con azioni concrete anziché limitarsi a descriverle. Durante gli Ecr Study Days a Roma, ha evidenziato la necessità di priorizzare soluzioni per migliorare la competitività dell'Unione Europea. Continua a leggere per approfondimenti.

Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei in un’intervista margine degli Ecr Study Days a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Competitività, Foti: «L'Ue non deve descrivere i suoi problemi ma risolverli»

Foti, 'Ue tolga dazi della burocrazia e intervenga sull'euro' - "L'Europa potrebbe togliere i dazi che derivano da tutta questa burocrazia inutile e che va disboscata e poi intervenire sulla quotazione euro- Si legge su ansa.it

Foti: «Accordo Mercosur entro un anno. Ue, l’asse franco-tedesco spazzato via» - L’orgoglio per le pagelle dell’Europa sui conti pubblici: «L’Italia è il Paese che ne è uscito meglio». Segnala ilmessaggero.it

