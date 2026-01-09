Piazze come luogo di incontro e di socialità | partiti i lavori di riqualificazione

Da brindisireport.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle piazze della Resistenza e Caduti in Guerra a Ceglie Messapica. L’intervento, che comprende interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, è stato avviato nelle ultime settimane e si concluderà nei prossimi mesi. Le opere mirano a valorizzare il ruolo delle piazze come punti di incontro e socialità per la comunità locale.

CEGLIE MESSAPICA - Hanno preso avvio oggi gli ultimi passaggi funzionali alla cantierizzazione e all’inizio dei lavori, previsto per lunedì 12 gennaio, che porteranno alla completa riqualificazione delle piazze della Resistenza e Caduti in Guerra, intervento che include anche la riqualificazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Monteverde vecchio, partiti i lavori per la nuova scalinata: “Sarà uno spazio di socialità”

Leggi anche: Riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini, ecco come saranno. Partono i lavori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

« Nous sommes au bord d’un effondrement économique, social et civilisationnel » – Philippe Murer

Video « Nous sommes au bord d’un effondrement économique, social et civilisationnel » – Philippe Murer

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.