Piazze come luogo di incontro e di socialità | partiti i lavori di riqualificazione
Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle piazze della Resistenza e Caduti in Guerra a Ceglie Messapica. L’intervento, che comprende interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, è stato avviato nelle ultime settimane e si concluderà nei prossimi mesi. Le opere mirano a valorizzare il ruolo delle piazze come punti di incontro e socialità per la comunità locale.
CEGLIE MESSAPICA - Hanno preso avvio oggi gli ultimi passaggi funzionali alla cantierizzazione e all’inizio dei lavori, previsto per lunedì 12 gennaio, che porteranno alla completa riqualificazione delle piazze della Resistenza e Caduti in Guerra, intervento che include anche la riqualificazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
