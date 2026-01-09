Piazze come luogo di incontro e di socialità | partiti i lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle piazze della Resistenza e Caduti in Guerra a Ceglie Messapica. L’intervento, che comprende interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, è stato avviato nelle ultime settimane e si concluderà nei prossimi mesi. Le opere mirano a valorizzare il ruolo delle piazze come punti di incontro e socialità per la comunità locale.

