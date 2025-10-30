Monteverde vecchio partiti i lavori per la nuova scalinata | Sarà uno spazio di socialità

Tra via Luigi Amadei sede dell’istituto comprensivo “Gianicolo”e Largo Federico Caffè, su cui affaccia la stazione dei Quattro Venti, c’era una scarpata caratterizzata da una vegetazione così fitta da risultare impenetrabile.Partiti i lavori della scalinataQuel dislivello, da decenni presenti tra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ieri ho fatto un sopralluogo a Via Luigi Amadei dove sono partiti i lavori per la nuova scalinata che collegherà Largo Oriani a Largo Federico Caffè: un’opera che chiedevamo da anni per collegare direttamente la parte alta di Monteverde vecchio con l’istituto c - facebook.com Vai su Facebook

A Monteverde verrà realizzata una scalinata con aree di sosta e verde. Lavori al via in estate - Uno dei concetti base del progetto, che come detto prenderà il via nel corso dell’estate con un investimento di un milione e mezzo di euro, è quello della conformità al principio “Dnsh”, acronimo per ... Si legge su romatoday.it