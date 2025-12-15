Milano taxi in corteo dalla Stazione Centrale a piazza Scala

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo di taxi si è snodato dalla Stazione Centrale a piazza Scala a Milano, in segno di protesta contro i mancati controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggi con conducente. La manifestazione evidenzia le preoccupazioni degli operatori legittimi di fronte alle difficoltà causate dalla concorrenza irregolare.

milano taxi in corteo dalla stazione centrale a piazza scala

© Ilgiorno.it - Milano, taxi in corteo dalla Stazione Centrale a piazza Scala

Una protesta contro i mancati controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggiatori con conducente. Ilgiorno.it

Milano, centinaia di taxi in corteo dalla Stazione Centrale a Piazza della Scala

Video Milano, centinaia di taxi in corteo dalla Stazione Centrale a Piazza della Scala

milano taxi corteo stazioneMilano, corteo di protesta dei taxi contro i mancati controlli sull’abusivismo - In quaranta hanno sfilato dalla Stazione Centrale a piazza Scala, lamentando l’assenza di controlli contro gli abusivi nel settore dei noleggi con conducente. ilgiorno.it

Sciopero generale e cortei: traffico a rischio caos a Milano - Giulia Riedo Sarà una giornata intensa quella di oggi, 12 dicembre, per Milano, divisa tra lo sciopero generale indetto dalla Cgil e ... msn.com