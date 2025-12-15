Milano taxi in corteo dalla Stazione Centrale a piazza Scala

Un corteo di taxi si è snodato dalla Stazione Centrale a piazza Scala a Milano, in segno di protesta contro i mancati controlli sull'abusivismo nel settore dei noleggi con conducente. La manifestazione evidenzia le preoccupazioni degli operatori legittimi di fronte alle difficoltà causate dalla concorrenza irregolare.

