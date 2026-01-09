Perché il record sulla disoccupazione non è una buona notizia

Il calo del tasso di disoccupazione al 5,7% a novembre 2024, il più basso dal 2004, può sembrare un dato positivo. Tuttavia, è importante analizzare il contesto e le cause di questa diminuzione, che potrebbero nascondere aspetti meno favorevoli. Una riduzione significativa del tasso di disoccupazione può infatti essere influenzata da vari fattori, tra cui la riduzione delle forze lavorative o cambiamenti nelle modalità di rilevazione, che meritano un’interpretazione accurata.

Nella conferenza stampa di inizio anno Giorgia Meloni probabilmente rivendicherà un record: il tasso di disoccupazione a novembre 2024 è sceso al 5,7 per cento, mai così basso dal 2004, quando l’Istat iniziò a calcolarlo. Non cascateci: il dato è vero e positivo, ma preso da solo è fuorviante. Gli economisti lo sanno benissimo, i politici pure, ma hanno bisogno di sopravvivere al prossimo tg; i giornalisti qualche volta si ricordano di contestualizzare il dato, ma farlo ogni due mesi è una fatica di Sisifo. Riproviamoci: la disoccupazione, così come viene misurata, può scendere anche quando il lavoro non cresce davvero, quando la qualità dell’occupazione peggiora o quando una quota crescente di persone semplicemente smette di cercarlo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

