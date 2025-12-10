Pensioni nel 2026 arriva il bonus da 100 euro | perché non è una buona notizia

Nel 2026 sarà introdotto un bonus di circa 100 euro annui per alcune categorie di pensionati italiani. Questa misura, annunciata come supporto economico, solleva dubbi sulla reale utilità e sulla sua portata, considerando le esigenze delle pensioni e le aspettative di chi percepisce redditi più bassi.

Pensioni 2026, l’anno prossimo farà il suo debutto un bonus da circa 100 euro annui destinato a una parte dei pensionati italiani. Una misura che non va confusa con il trattamento integrativo (l’ex bonus Renzi), né con aumenti mensili strutturali: si tratta infatti di un importo aggiuntivo annuale e di valore massimo, non garantito a tutti allo stesso modo. Il bonus non è una novità assoluta: un analogo incremento era già previsto nel 2025, ma allora ammontava a 172 euro annui. E proprio qui nasce il problema: nel 2026 l’importo sarà più basso di circa 70 euro, segnando un arretramento rispetto all’anno in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pensioni, nel 2026 arriva il bonus da 100 euro: perché non è una buona notizia

https://unitelmaisfoa.eu/in-italia-e-allarme-pensioni-dallocse-dove-la-soglia-arriva-ai-70-anni/ - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni, arriva il bonus 100 euro nel 2026. Ecco a chi spetta - che in alcuni casi spetta anche ai pensionati, in quanto in questo caso ... msn.com scrive