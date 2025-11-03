Si corre la 26esima Maratona di Ravenna | quasi 4.800 iscritti e il passaggio della torcia olimpica
Un weekend interamente dedicato allo sport, alla città e alle emozioni condivise. Ravenna è pronta ad accogliere la 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con tanti appuntamenti nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amicizia.Da venerdì 7 novembre si aprirà il fine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La disabilità corre insieme alla maratona con “Correndo senza frontiere” - Domenica 9 novembre, si ripropone l’iniziativa di inclusione sociale che permette agli atleti con disabilità di correre su un tracciato di 3 chilometri durante la Maratona, tagliando lo stesso traguar ... Riporta ravennatoday.it