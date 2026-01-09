Parto d’urgenza al Pronto soccorso di Arezzo | nasce una bambina nella shock room

Questa mattina all’ospedale San Donato di Arezzo, una donna in travaglio è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza al Pronto soccorso. In una shock room, si è verificato il parto, con la nascita di una bambina. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di gestire la situazione in modo tempestivo e sicuro per madre e neonato.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Questa mattina, intorno alle ore 10.30, una donna al termine della gravidanza è stata presa in carico dalla Centrale Operativa del 118 di Arezzo e trasportata da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana al Pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per l’imminenza del parto. All’arrivo in ospedale, la donna, 29 anni e al secondo figlio, è stata accolta nella shock room del Pronto soccorso, dove l’evoluzione rapida del travaglio ha reso necessario un intervento immediato. La nascita della bambina è avvenuta in sicurezza grazie alla pronta gestione dell’emergenza e al lavoro di squadra del personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parto d’urgenza al Pronto soccorso di Arezzo: nasce una bambina nella shock room Leggi anche: Dramma al Pronto Soccorso: muore una bambina di dieci anni Leggi anche: Parto in ambulanza durante corsa verso ospedale: nasce una splendida bambina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Al Sant’Eugenio di Roma nuove sale parto, nuovo laboratorio di analisi e un percorso protetto per i bambini al Pronto Soccorso - “Dobbiamo guardare all'innovazione, al rinnovamento tecnologico e alle risorse umane. quotidianosanita.it San Camillo, partorisce dopo un tentativo di rapina subito: il coraggio di un’infermiera salva mamma e bimba - È arrivata al pronto soccorso del San Camillo Forlanini nel cuore della notte, raccontando di essere all’ottavo mese di gravidanza e di aver subito un tentativo di rapina. romatoday.it Bimbo ha fretta di nascere. Il parto al pronto soccorso - Il bimbo ha fretta di nascere, Varcata la soglia del pronto soccorso di Cento, la mamma è già sofferente. ilrestodelcarlino.it Il piccolo è nato senza vita dopo un parto cesareo d'urgenza. La famiglia ha denunciato e i carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.