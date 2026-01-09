Paolo Sottocorona che resta e resterà sempre uno dei grandi nomi della meteorologia italiana | le parole di Paolo Corazzon il nuovo meteorologo de La7

Il 8 ottobre La7 ha annunciato la scomparsa di Paolo Sottocorona, 77 anni, figura di rilievo nel campo della meteorologia italiana. Con una lunga carriera alle spalle, Sottocorona è stato uno dei principali esperti del settore, riconosciuto per la sua competenza e professionalità. La sua perdita rappresenta un momento importante per il panorama meteorologico nazionale, lasciando un vuoto e un’eredità di grande valore.

Lo scorso 8 ottobre La7 annunciava la scomparsa di Paolo Sottocorona, 77 anni, volto storico delle previsioni del tempo. L'azienda di Urbano Cairo ne aveva ricordato "le analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori" e aveva sottolineato come, "in un'epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona avesse la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi ". Appuntamento che otteneva ottimi ascolti, con un pubblico fedelissimo. Al suo posto da lunedì 12 gennaio arriverà Paolo Corazzon, la notizia è stata comunicata proprio dal telegiornale diretto da Enrico Mentana.

Morto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: aveva 77 anni - Roma, 8 ottobre 2025 – L’annuncio è stato dato dal direttore Enrico Mentana su Instagram: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. lanazione.it

Paolo Sottocorona e gli sciacalli No Vax sui social, la denuncia di Enrico Mentana: "Avvoltoi spregevoli, ignoranza disumana" - Firenze, 9 ottobre 2025 – Frasi che hanno scatenato l’indignazione generale e del direttore di La7 Enrico Mentana. lanazione.it

