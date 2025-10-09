È morto Paolo Sottocorona il volto ragionevole del meteo

È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, il meteorologo che per oltre vent’anni ha accompagnato le mattine degli italiani su La7 con la sua voce pacata e le sue previsioni sempre misurate. Il pubblico lo riconosceva per quel garbo raro con cui sapeva spiegare i capricci del cielo senza allarmismi, ma con la serietà di chi considera il meteo una cosa seria.   Nato a Firenze nel 1947, dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, Sottocorona entrò nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove restò fino al 1986. Poi la televisione: prima in Rai, poi a Telemontecarlo, infine a La7, dove divenne un punto di riferimento discreto ma saldo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

