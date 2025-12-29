Checco Zalone ironizza in sala durante Buen Camino | Non hanno pagato il biglietto ma l'incasso ha superato Avatar

Durante la proiezione di Buen Camino al cinema Galleria di Bari, Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno interagito con il pubblico, portando un momento di leggerezza e humor. Zalone ha scherzato sul fatto che alcuni spettatori non avessero pagato il biglietto, ironizzando sulla situazione. Nonostante ciò, l’incasso del film ha superato quello di Avatar, confermando il successo commerciale e l’affetto del pubblico.

Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno fatto irruzione al cinema Galleria di Bari durante la proiezione di Buen Camino, regalando ai presenti una gag diventata virale sui social. "Oggi nessuno ha pagato il biglietto, sono tutti amici miei", ha detto l'attore, ma nel frattempo al botteghino continua a macinare record. Il film ha superato Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron.

