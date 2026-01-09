Pannelli fotovoltaici smaltiti con falsi certificati condannato imprenditore

La Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore siriano di 49 anni coinvolto nell'inchiesta

Traffico di pannelli fotovoltaici da smaltire, confermata dalla Cassazione la condanna per un imprenditore siriano di 49 anni coinvolto nell'inchiesta "Fotovoltaico sporco" che ha smantellato un'organizzazione dedita allo smaltimento illegale di pannelli fotovoltaici a fine vita e rifiuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

