Conad energia pulita Finanziati 40 milioni | pannelli fotovoltaici sopra i supermercati

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cia-Conad, una delle cooperative socie del consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la decarbonizzazione dei punti vendita nel Centro-Nord. Il finanziamento, strutturato come Green Loan (finanziamento verde destinato a progetti sostenibili), rappresenta il primo prestito Bei in Italia assegnato al settore della grande distribuzione. Gli interventi principali interesseranno i supermercati nel Centro-Nord associati a Cia-Conad, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, sviluppare la produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti e rinnovare i sistemi di refrigerazione alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

