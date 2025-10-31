Conad energia pulita Finanziati 40 milioni | pannelli fotovoltaici sopra i supermercati
La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Cia-Conad, una delle cooperative socie del consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la decarbonizzazione dei punti vendita nel Centro-Nord. Il finanziamento, strutturato come Green Loan (finanziamento verde destinato a progetti sostenibili), rappresenta il primo prestito Bei in Italia assegnato al settore della grande distribuzione. Gli interventi principali interesseranno i supermercati nel Centro-Nord associati a Cia-Conad, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, sviluppare la produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti e rinnovare i sistemi di refrigerazione alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
