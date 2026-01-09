Ospedale di Polistena sindaci e Asp cercano soluzioni strutturali all’emergenza

Oggi si è tenuta una riunione del comitato dei sindaci dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, per affrontare la crisi dell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle autorità sanitarie, con l’obiettivo di individuare soluzioni strutturali per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del presidio.

Si è svolta oggi la riunione del comitato dei sindaci dell'Azienda sanitaria provinciale dedicata alla crisi dell'ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena: all'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Falcomatà, il direttore generale dell'Asp Lucia Di Furia e il sindaco di.

Crisi all’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena: si riunisce il Comitato dei Sindaci dell’Asp - Il Direttore Di Furia ha illustrato le difficoltà riscontrate in seguito alla mancata proroga per l’impiego di medici “gettonisti” ... reggiotv.it

Polistena, crisi dell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi: si riunisce il Comitato dei Sindaci dell’Asp - Giuseppe Falcomatà ha incontrato quest’oggi, nel corso della riunione del Comitato dei Sindaci dell’Asp, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Lucia Di Furia. msn.com

Ospedale, "La nostra mobilitazione è servita" dice il sindaco di Polistena. Michele Tripodi tuttavia avverte: "l'emendamento è solo una soluzione tampone; per salvare la struttura servono investimenti e assunzioni". https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/ - facebook.com facebook

Ospedale di Polistena, stop alla protesta. La decisione dopo l'arrivo di Cannizzaro e Cirillo che hanno annunciato un emendamento al decreto Milleproroghe e una legge regionale per evitare la chiusura della rianimazione. Leggi l'articolo completo: x.com

