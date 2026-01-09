Ospedale di Civita Castellana c' è la data di fine lavori | 66 nuovi posti letto e stanze con bagno

Si avvicina la conclusione dei lavori all’ospedale Andosilla di Civita Castellana, finanziati con fondi PNRR. Entro marzo, saranno completati 66 nuovi posti letto e le stanze con bagno, migliorando così i servizi sanitari per la comunità. La riqualificazione rappresenta un passo importante per l’ampliamento delle strutture e la qualità dell’assistenza ospedaliera locale.

Ospedale di Civita Castellana, lavori PNRR in dirittura d’arrivo: nuovi reparti entro marzo - NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – ASL VITERBO, OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA: LAVORI PNRR IN FASE DI CONCLUSIONE ENTRO MARZO LA CONSEGNA DEI DUE NUOVI REPARTI DI CHIRURGIA E DI MEDICINA, POTENZIATI IN P ... newtuscia.it

