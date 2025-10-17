Furti a Civita Castellana | in due trovati con passamontagna binocolo e arnesi da scasso e denunciati

Due giovani sospetti sono stati fermati dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Civita Castellana durante un servizio di controllo del territorio, in particolare contro i furti. Hanno attirato l'attenzione dei militari, che da giorni stanno conducendo servizi mirati al contrasto dei reati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

