operaio resta schiacciato contro una trave e muore

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Sassari, provocando la morte di un operaio di 56 anni. Durante una mansione in un magazzino del Gruppo alimentare sardo, l’uomo è rimasto schiacciato contro una trave. L’evento ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli incidenti. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Incidente mortale sul lavoro a Sassari oggi, mercoledì 31 dicembre. Un operaio 56enne ha perso la vita mentre era impegnato in un magazzino per lo stoccaggio delle merci, all'interno del capannone del Gruppo alimentare sardo, ditta che distribuisce prodotti alimentari.L'incidente sul cestello. 🔗 Leggi su Today.it

