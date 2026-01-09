Omicidio Thomas Bricca l’Appello riapre il processo

L’appello riguardante il caso dell’omicidio di Thomas Bricca, il giovane di 19 anni ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023, ha portato alla riapertura del processo. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, offrendo nuove possibilità di chiarimento e approfondimento sulle responsabilità coinvolte nel caso.

Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso il 30 gennaio 2023 ad Alatri, in provincia di Frosinone. Quando nella giornata di oggi era attesa la sentenza, la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha invece disposto, a sorpresa, una parziale rinnovazione del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Omicidio Thomas Bricca, l’Appello riapre il processo Leggi anche: Omicidio Thomas Bricca, chiesto l'ergastolo anche per Mattia Toson in appello Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Omicidio Thomas Bricca, slitta la sentenza d'Appello per i Toson: "Saranno riascoltati due testimoni" - Nessuna condanna per ora da parte dei giudici di secondo grado nei confronti di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati di aver ucciso, sparandogli con una pistola alla testa, il 19enne Thomas ... tag24.it

Omicidio di Thomas Bricca: in appello il giorno della sentenza - A carico dei due imputati, Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, la procura generale ha sollecitato il carcere a vita ... rainews.it

Omicidio di Thomas Bricca, al via l'ultima udienza: gli aggiornamenti - Nelle aule della Corte di Assise è iniziata l'udienza che segnerà il futuro di Mattia e Roberto Toson, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, nella sparatoria avvenuta ad Alatri il 30 gennaio del ... ciociariaoggi.it

Slitta la sentenza d'Appello sull'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone, il 30 gennaio 2023. Le dichiarazioni della madre, Federica Sabellico, a margine dell'udienza. #thomasbricca #processo x.com

Rinviata la sentenza di secondo grado sull’omicidio di Thomas Bricca. Disposte nuove audizioni per due testimoni e una perizia sulle celle telefoniche. - facebook.com facebook

