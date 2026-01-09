Il processo d’appello per Giampaolo Amato, ex medico condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della moglie e della suocera, si è aperto con le dichiarazioni spontanee dell’imputato. Prima della pronuncia della sentenza, Amato ha affermato di non aver commesso i delitti, sottolineando di non aver avuto motivo per farlo. La corte ascolterà ora le argomentazioni delle parti prima di decidere sull’eventuale revisione della condanna.

Bologna, 9 gennaio 2026 - Processo d'appello Amato, è il giorno della sentenza. In mattinata l'imputato Giampaolo Amato, ex medico della Virtus condannato in primo grado all’ergastolo, assistito dagli avvocati Franco Coppi e Valerio Spigarelli, accusato di aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, ha reso dichiarazioni spontanee questa mattina davanti alla Corte d’assise d'appello presieduta da Domenico Stigliano. Omicidio del capotreno, Galeazzo Bignami (FdI): “Stop all’industria dell’accoglienza” Cosa ha detto al giudice Giampaolo Amato. Poco meno di nove minuti di dichiarazioni: "Prima del vostro ingresso in Camera di Consiglio volevo farvi sentire dalle mie parole la verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo”

