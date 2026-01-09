Oltre l’Orizzonte APS dona un assegno alla Fondazione Santobono Pausilipon | parte il progetto A Francesco Pio Angelico
Oltre l’Orizzonte APS ha donato 3.450,42 euro alla Fondazione Santobono Pausilipon, destinati al reparto di neurochirurgia pediatrica. La donazione, effettuata il 2 gennaio 2026 dai volontari dell’associazione, include una targa in memoria di Francesco Pio Angelico. Questo contributo fa parte del progetto “A Francesco Pio Angelico”, volto a sostenere i bambini e le famiglie assistite dalla struttura.
