Ogni giorno arrivano 8 segnalazioni di spaccio | cosa emerge dal bilancio annuale dell’attività della questura di Torino
Ogni giorno, la questura di Torino riceve in media otto segnalazioni di spaccio di droga. Il bilancio annuale 2025, diffuso dalla polizia, evidenzia le attività svolte dai commissariati e dalle specialità per la tutela del territorio e la prevenzione dei reati. Un quadro che permette di comprendere gli sforzi quotidiani delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica nella città.
A inizio anno arriva il tempo dei bilanci per la questura di Torino che ha diffuso il consuntivo dell’attività svolta nel 2025 dai commissariati di pubblica sicurezza e dalle specialità della polizia di Stato a tutela del territorio e alla prevenzione dei reati. Nel corso del 2025 sono stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Ogni giorno arrivano 8 segnalazioni di spaccio: cosa emerge dal bilancio annuale dell’attività della questura di Torino
Leggi anche: Juve Torino, i precedenti del derby della Mole. Il bilancio è chiaro: cosa emerge in vista della sfida dell’Allianz Stadium. Tutti i numeri
La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Ogni giorno arrivano 8 segnalazioni di spaccio: cosa emerge dal bilancio annuale dell’attività della questura di Torino; Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 gennaio segno per segno; Il gelo ha i giorni contati, freddo meno intenso la prossima settimana. Ancora niente neve.
C'è una Taranto che nonostante tutto lavora sodo, ce la mette tutta, non si lascia demoralizzare. È la Taranto resiliente. Che silenziosamente costruisce "sviluppo" ogni giorno. Pecoraro Parrucchieri è una di quelle realtà. Nel 2025 ha fatto registrare numeri de - facebook.com facebook
Vogliamo difendere chi veramente è in pericolo ogni giorno, non spendere i soldi in armi. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.