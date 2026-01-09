Oggi 9 gennaio San Marcellino di Ancona | liberò la sua città da un grave pericolo

Il 9 gennaio si ricorda San Marcellino di Ancona, vescovo del VI secolo. Grazie alla sua preghiera di intercessione, contribuì a liberare la città di Ancona da un grave pericolo, lasciando un esempio di fede e dedizione. La sua figura è ancora oggi ricordata come simbolo di protezione e spiritualità per la comunità locale.

Vescovo del VI secolo, san Marcellino di Ancona aiutò la sua città con la sua potente preghiera di intercessione liberandola da un grande pericolo. Oggi, 9 gennaio, la Chiesa commemora san Marcellino di Ancona. Fu un vescovo della città abruzzese che viene a lui associata nel nome. Visse e operò nella seconda metà del VI.

